Un nouveau site web pour Aircalin

Le site web d’Aircalin fait peau neuve ! Consultable sur ordinateur, tablette ou smartphone, l’interface internet se veut plus complète et plus simple d’utilisation. Le client est ainsi mieux guidé dans le choix de ses dates, grâce à l’affichage des meilleurs tarifs disponibles en temps réel ainsi que les prix moyens par période.

Un espace client

L’utilisateur peut désormais créer son espace privé. Avec son compte client, il peut gagner du temps en renseignant ses informations personnelles une seule fois. Il accède à l’historique de ses voyages et peut consulter ses demandes en cours. L’espace lui permettra d’accéder à un panel d’avantages.