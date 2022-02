Aircalin reprend les vols vers l’Australie

C’est une bonne nouvelle pour Aircalin et les Calédoniens avides de voyage. Le 21 février, la compagnie aérienne reprend ses vols vers Brisbane et Sydney. L’Australie a annoncé la réouverture de ses frontières après deux ans de fermeture.

Jusqu’au 26 mars, trois vols partiront vers l’Australie. Deux desserviront Sydney et un Brisbane. Aircalin compte augmenter son trafic fin mars et espère proposer trois vols pour Sydney et deux pour Brisbane. En juin, la compagnie compte ajouter un troisième vol pour Brisbane.

Autotests, visa et déclaration de vol

Les conditions d’entrée en Australie ne sont pas si contraignantes. En plus de l’obligation vaccinale à partir de 12 ans et d’un visa, un test PCR de moins de trois jours ou un test antigénique de moins de 24 heures négatif sera demandé. L’attestation devra être traduite en anglais.

Le gouvernement australien exige de remplir, soixante-douze heures à l’avance, une déclaration de voyage (Digital Passenger Declaration) disponible sur internet (https://covid19.homeaffairs.gov.au/digital-passenger-declaration). À l’arrivée en Australie, les voyageurs devront réaliser un autotest dans les vingt-quatre heures.

Pour la reprise, Aircalin a mis en place des offres promotionnelles. Jusqu’au 31 mars, les billets modifiables et remboursables coûtent 49 900 francs. Les voyages peuvent être programmés jusqu’en octobre.