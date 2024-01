La seule station-service de Plum rouvre ses portes

Après cinq mois de travaux, la station-service Mobil de Plum a fait peau neuve. Depuis, hier, mercredi, ce commerce accueille de nouveau les clients dans des conditions dignes de ce nom.

"Capter les gens de passage dans le Sud"

"La station, qui existe depuis plus de quarante ans, était vraiment très vieillissante. Ce chantier visait donc à la remettre en conformité et aux normes au niveau des cuves, des pompes, etc., détaille la nouvelle gérante, Julie Témauri. Les gens du quartier étaient impatients qu’elle rouvre et on sent qu’ils sont vraiment contents. Notre objectif, désormais, c’est de les fidéliser et de capter également toutes les personnes qui partent se balader dans le Sud."

Un coin snacking

Pour ce faire, l’enseigne s’est également modernisée selon les standards du groupe, proposant notamment l’espace "The break", un coin snacking à l’intérieur des 120 mètres carrés de boutique.

La station-service maintient ses horaires d’ouverture : de 5 heures à 21 heures, sept jours sur sept.