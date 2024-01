Êtes-vous capables de ne pas boire d'alcool ce mois de janvier ?

Après sa campagne “Pas plus de deux verres par jour, et pas tous les jours !", pendant les fêtes de fin d’année, l’Agence sanitaire et sociale (ASS) propose aux Calédoniens, maintenant le Nouvel an terminé, de passer à la vitesse supérieure en relevant le défi du Dry january. Un concept né en 2013 au Royaume-Uni qui prend de plus en plus d’ampleur, notamment dans l’Hexagone et qui est dorénavant également relayé sur le Caillou.

Le principe est simple : arrêter de boire le moindre verre d’alcool pendant tout le mois de janvier. Une pause, qui selon plusieurs études, aurait notamment des effets bénéfiques sur le sommeil et sur l’humeur.

Ce défi est devenu si connu que des applications mobiles telles que Try Dry (qui recense les verres non pris ainsi que l’argent et les calories économisés) existent aujourd’hui pour se donner toutes les chances de réussite.

L’alcool en cause dans 80 % des accidents mortels

De son côté, l’ASS, qui lance donc ce challenge aux Calédoniens pour la troisième année consécutive, estime que cette pause "offre l’opportunité de repenser sa relation avec l’alcool", qui pose trop souvent problème sur le Caillou. Et ce, chiffres à l’appui. En 2022, 80 % des accidents mortels de la circulation étaient directement liés à cette consommation.

Selon le baromètre santé 2021/2022, les adultes ayant consommé récemment de l’alcool ont, en moyenne, bu sept verres. Chez les 18-24 ans, la quantité consommée s’élève même à 10 verres. Or les recommandations de Santé Publique France pour "une consommation avec un risque acceptable" préconisent de ne pas consommer plus de deux "verres standards" par jour et pas plus de dix par semaine.