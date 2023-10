Des centaines de jobs d’été à pourvoir, mercredi, à la province Sud

Il est déjà temps de démarcher les recruteurs pour tenter de décrocher un job d’été durant les prochaines grandes vacances 2023-2024. C’est pourquoi la province Sud organise une journée "job dating", ce mercredi 11 octobre, de 8 heures à 16 heures, à la Maison bleue, à Port-Moselle.

Cette opération vise ainsi à mettre en relation des entreprises et des jeunes, âgés de 16 à 26 ans, qu’ils soient scolarisés ou étudiants et résidant en province Sud, en recherche d’une expérience professionnelle pendant ces vacances d’été.

Une cinquantaine d’enseignes seront ainsi représentées, soit près de 700 offres d’emploi et de stages rémunérés à la clé dans des domaines variés : industrie, hôtellerie, restauration, commerce, grande distribution, secteur bancaire, collectivités et organismes publics ou parapublics.

Quel accompagnement ?

La Direction de la culture, de la jeunesse et des sports accompagnera les jeunes pour leur inscription en ligne et la Direction de l’emploi et du logement proposera des conseils pour bien préparer leurs candidatures (CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens…).

En parallèle, deux ateliers de sensibilisation sur la prévention des risques professionnels, afin d’adopter les bons comportements en matière de santé et sécurité au travail, seront proposés au cours de la matinée.