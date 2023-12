Les prix ont encore augmenté en novembre

Les prix de l’alimentation bondissent

La tendance observée au mois d’octobre se poursuit. Alors qu’entre juillet et septembre, la Nouvelle-Calédonie avait connu trois mois de baisse consécutifs des prix, l’indice à la consommation est reparti à la hausse en cette fin d’année. En novembre, les prix ont augmenté de 0,3 % en un mois, indique l’Isee dans son bulletin mensuel diffusé ce vendredi 15 décembre. Une hausse largement portée par les prix de l’alimentation qui bondissent d’1,2 %. Cette augmentation est influencée par les prix des légumes (+ 10,5 %), et notamment la salade, les tomates et les choux. Les produits à base de céréales (+0,7 %), les produits laitiers (+0,8 %), le poisson (+1,2 %) et les fruits (+1,0 %) augmentent également. À l’inverse, la baisse des prix de la viande (- 0,2 %) et des beurres et graisses (- 2,8 %) vient nuancer ces hausses. Les prix des boissons, alcoolisés ou non, sont stables. En un an, les prix de l’alimentation ont augmenté d’1,8 %.

Nouvelle hausse des carburants

Du côté de l’énergie, aussi, l’augmentation se poursuit, "mais à un rythme un peu moins soutenu", indique l’Isee. La hausse est d’1,6 % en novembre, contre 2 % en octobre. L’essence grimpe de 2,6 % et le gazole de 4,6 %, soit un prix à la pompe de 177,6 F/L pour l’essence et 167,6 F/L pour le gazole. "Seul le prix du charbon diminue (- 2,7 %). Les prix de l’électricité et du gaz n’évoluent pas." En un an, les prix de l’énergie sont en baisse de 0,9 %.

Une baisse dans les transports

En novembre, les prix des services ont baissé de 0,4 %, après une première baisse de 0,2 % en octobre. Parmi les postes qui contribuent le plus à cette diminution, les prix des transports aériens internationaux de voyageurs sont en baisse de 5,6 % et ceux des transports maritimes de 6,7 %. Des diminutions toutefois atténuées par des services de restauration dont les prix sont en légère hausse (+ 0,5 %) ainsi que les spectacles (+0,4 %). En un an, les prix des services ont augmenté d’1,3 %.

Les produits manufacturés stables

Ce mois-ci, les prix des produits manufacturés se maintiennent (- 0,1 %), avec une diminution des prix des véhicules (- 0,3 %), du mobilier et articles d’ameublement (-1,5 %), des produits pour animaux (- 1,1 %), des biens d’équipement ménagers non durables (- 1,0 %) et des chaussures (- 2,4 %) qui s’équilibre avec la hausse des prix des articles de bijouterie, de joaillerie et d’horlogerie (+5,9 %), des équipements de sports, de camping et de loisirs en plein air (+2,7 %), des pièces détachées et accessoires pour les véhicules personnels (+ 0,8 %), des articles et produits pour les soins et l’hygiène corporelle (+ 0,4 %). En un an, les prix des produits manufacturés ont diminué d’1,8 %.