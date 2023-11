Province Sud : neuf projets retenus pour le dispositif "Objectif égalité"

La province Sud a lancé du 1er août au 3 septembre un appel à projet pour la cinquième édition de son dispositif "Objectif Égalité". Celui-ci permet aux associations, entreprises, établissements publics ou collectivités de soutenir des actions pour lutter contre les inégalités et les discriminations subies par les filles, et les femmes. Pour l’édition 2024, quatorze projets ont été reçus. Et neuf ont été retenus.