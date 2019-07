Les inscriptions sont ouvertes en maternelle et en primaire

Sept mois avant la prochaine rentrée, les inscriptions ont débuté, hier, et se poursuivent tout au long de la semaine, dans les écoles publiques de la province Sud. Pour centraliser toutes ces demandes, ainsi que les dérogations, des établissements de secteur ont été désignés par la Direction de l’éducation (DES).

Si les inscriptions de nouveaux venus à l’école, qui vivront leur première rentrée en maternelle l’année prochaine, sont également possibles tout au long de l’année, la collectivité lance cette campagne d’inscription à dessein. « Nous cherchons à regrouper les inscriptions pour avoir des informations et anticiper la future carte scolaire », explique le bureau des écoles. Autrement dit, ces premières données vont servir à prévoir les ouvertures et les fermetures éventuelles de classes, voire d’écoles, en fonction de l’évolution des effectifs scolaires dans chaque secteur de l’agglomération. Et à mettre à disposition le personnel enseignant et les moyens matériels nécessaires en conséquence. Seule quasi-certitude « sur Païta et sur Dumbéa-sur-Mer, nous aurons un afflux d’effectifs vu le nombre de nouvelles constructions », estime le bureau des écoles.

Les pièces à fournir

Outre les enfants qui vivront leur première rentrée l’an prochain, soit pour ceux nés avant le 1er juin 2017, ceux dont la famille a déménagé doivent également faire l’objet d’une nouvelle inscription. Les dérogations exceptionnelles peuvent également d’ores et déjà être formulées.

Outre une fiche de renseignements à télécharger et à remplir depuis le site de la province, une photocopie du livret de famille est nécessaire, ainsi qu’un justificatif de résidence en lien avec son secteur géographique, une copie de la carte de couverture sociale en cours, un certificat de radiation de l’école précédente en cas de changement d’établissement, ainsi que le certificat de vaccination pour admission scolaire, qui doit être complété par un médecin.

Sur Païta, tous les dossiers doivent être déposés à l’école Henrich-Ohlen, hormis pour Tontouta, où ils sont à déposer à l’école Henri-Martinet et à La Tamoa, où ils sont à rapporter à l’école Jean-Ounou-Cottin. A Dumbéa, ce sont les écoles Louise-De-Greslan, pour le secteur Dumbéa centre, et Renée-Fong, pour Dumbéa sud qui font office de lieux d’inscription. Au Mont-Dore, les demandes doivent être formulées à l’école Louis-Henri Galinié, à Robinson, et à l’école du Vallon-Dore.

Les listes d’admission seront arrêtées durant la première quinzaine de novembre, et les familles recevront confirmation dans la foulée de l’inscription de leurs enfants. Les dérogations accordées après passage en commission seront révélées durant la première semaine de décembre.

A la rentrée 2019, 18 329 élèves étaient inscrits dans les 89 écoles publiques de l’agglomération nouméenne, dont 6 754 enfants scolarisés en maternelle.

Savoir +

Retrouvez les lieux d’inscriptions sur Nouméa et davantage d’informations sur le site www.province-sud.nc/inscriptions-scolaires.