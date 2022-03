Un "Mundialito" festif à Blaise-Pascal

Toutes les classes du lycée Blaise-Pascal se sont réunies mercredi matin au stade Pentecost pour une matinée sportive et ludique traditionnellement baptisée "le Mundialito". Prévu initialement en septembre 2021, l'événement a été reporté à cause du confinement. Sport et activités en équipe ont rythmé ce moment organisé dans le but de créer plus de cohésion entre les élèves. De quoi tisser des liens et décompresser pour les quelque 1 000 lycéens qui y ont participé.