Les chiffres clés du baccalauréat 2023

3 370 candidats

Ils étaient 3 370 candidats à se présenter à la session 2023 du baccalauréat. Un chiffre stable dans la voie générale, en hausse dans la voie technologique (+ 40 candidats) et en baisse dans la voie professionnelle (- 25 candidats). La majorité des candidats de cette session sont des filles, à 55 %.

2 300 admis

L’académie de Nouvelle-Calédonie compte 2 300 nouveaux bacheliers cette année à l’issue du premier groupe d’épreuves. Cela représente un taux d’admission de 68,3 % avant les épreuves de rattrapage, en baisse d’1,9 point par rapport à l’année dernière. Les candidats convoqués au rattrapage sont plus nombreux qu’en 2022 (540 contre 499) et représentent 16 % des candidats. Le taux d’admis varie fortement selon les voies. Le baccalauréat général affiche en effet un taux d’admis de 84,9 %, tandis qu’il est de 55,9 % pour la voie technologique (- 6,6 points en un an) et de 61 % pour la voie professionnelle (- 2,8 points).

527 recalés

Le nombre de lycéens qui n’ont pas obtenu le bac cette année s’élève à 527, soit 15,6 % des candidats. Un chiffre en hausse par rapport à 2022 "lié en partie à l’absentéisme aux épreuves", indique le vice-rectorat.

1 248 mentions

Le nombre de mentions a diminué cette année. Ils sont 1 248 bacheliers à en avoir obtenu une, soit 54 % des admis, contre 1 370 l’an passé. Le nombre de mentions "Très bien" est cependant en hausse, avec 195 bacheliers qui l’ont obtenu, contre 173 en 2022. À noter que 23 candidats ont obtenu les félicitations du jury.