24 communes de la Grande Terre placées en risque extrême de feu de forêt

Alors que les incendies se multiplient du Nord au Sud, la grande majorité de la Grande Terre est de nouveau placée en risque extrême de feu de forêt, ce mardi. Seules les communes de Poum, Ouégoa, Poindimié, Ponérihouen et Nouméa tout comme les îles (Loyauté et Kunié) sont placées en risque très élevé.

Quelles sont les consignes à respecter ?

Pour rappel en risque extrême, les consignes sont nombreuses : il ne faut pas utiliser le feu à des fins non domestiques, les accès aux massifs forestiers "sensibles" sont interdits, les écobuages et barbecues sont proscrits dans les jardins ou les champs et enfin faire un feu de camp ou fumer en forêt ne sont pas, non plus, autorisés.

Incendie maîtrisé à Tontouta

Le "gros départ de feu" qui s’est produit, lundi après-midi dans le secteur de Quai-Manto, à Païta, et qui menaçait directement les haras de Tontouta est désormais fixé et maîtrisé. Deux engins sont encore mobilisés aujourd’hui pour traiter les nombreux points chauds qui demeurent dans la zone. Au plus fort, une trentaine d’effectifs de pompier de la commune et de la Sécurité civile ont été mobilisés.