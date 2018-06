Culture. Du Big Up Spot de Koutio à l’Arène du Sud de Païta, les habitants du Grand Nouméa ont célébré la fête de la Musique avant l’heure, hier. Concerts éclectiques, spectacles déambulatoires, manèges et marché ont attiré mélomanes et curieux par centaines. Un avant-goût alléchant de ce qui attend encore les Calédoniens aujourd’hui. Retrouvez tout le programme dans la rubrique Plaisirs, en pages 22 et 23.