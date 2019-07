L’archéologie calédonienne s’invite à la médiathèque

En plein centre de la médiathèque, près de l’accueil, huit panneaux sont installés, visibles par tous. Il s’agit de l’exposition sur l’archéologie calédonienne « Worénâ - Notre histoire », réalisée par l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP), prêtée par la province Sud, mise en place dans le cadre des Journées internationales de l’archéologie, du 16 au 18 juin. « Cet événement est relayé pour la première fois ici. L’exposition s’est révélée tellement intéressante que nous avons décidé de la prolonger jusqu’au 31 juillet », souligne Sabrina Rosa-Asik, la responsable de la médiathèque.

« Faire connaître l’archéologie »

Mais cette présentation est loin d’être implantée, ici, pour uniquement ajouter une activité à la structure. « Il y a bien sûr plusieurs objectifs : tout d’abord, faire connaître l’archéologie aux usagers de la médiathèque. Un domaine qui n’est pas forcément très connu par la population », fait remarquer la directrice de la structure. En plus, l’exposition est axée sur l’époque précoloniale du Caillou (époque Lapita, poteries Naia-Oundjo, etc.). « Quand les gens entendent le mot archéologie, ils pensent tout de suite à l’Egypte, la Grèce. Mais des recherches ont été effectuées, ici. Cette exposition permet de promouvoir notre histoire. » Une dizaine de livres dédiés sont mis en valeur aux abords de l’exposition. « Ce sont les ouvrages d’archéologie de la médiathèque. Il y en a pour tous les niveaux. Si des personnes sont intéressées ou souhaitent approfondir le sujet, elles peuvent les emprunter. Nous espérons ainsi susciter un nouvel intérêt pour ce type de lecture. » L’exposition « Worénâ - Notre histoire » est gratuite et ouverte à tous.

Savoir +

Horaires d’ouverture de la médiathèque : le mardi et le vendredi, de 14 heures à 18 heures, le mercredi, de 10 heures à 18 heures et le samedi, de 10 heures à 16 heures.