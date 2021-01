Dumbéa : à chacun ses vacances !

Les pluies de ces derniers jours ont laissé un peu de répit hier aux centres de vacances et de loisirs, clubs et maisons de quartier, qui se sont empressés d'en profiter. Au centre aquatique régional Guy-Verlaguet, au Koghi Parc Aventure, dans les centres de l'ACAF et de la FOL, les petits débordant d'énergie ont à nouveau participé à différentes activités. Dans l'eau, dans la forêt, au Big Up Spot et dans les cours d'écoles prêtées pour l'occasion, les enfants de toutes tranches d'âge ont apprécié l'été.