De belles réussites sportives pour le collège de Boulari

Le collège de Boulari vient de réussir une très belle performance en remportant le championnat provincial UNSS de basket en U13 filles et en U13 garçons (- de 13 ans). Après trois journées qualificatives, les benjamins et benjamines se sont d'abord qualifiés pour les phases finales du championnat UNSS province Sud. Les play-off, qui se sont tenus au collège d'Auteuil, ont été parfaitement maîtrisés par les deux formations entraînées par Vincent Beschu, professeur d'EPS : "Nos élèves ont fait preuve de combativité, de solidarité et de fair-play pour décrocher le titre dans les deux catégories", se félicitait-il. Des titres qui ont été célébrés par un goûter, bien sûr, mais aussi par l'organisation d'un grand tournoi de basket en 3 contre 3, ouvert à tous les élèves du collège, et qui se déroulera le mercredi 26 octobre. Une belle manière de mieux faire connaître un sport dans lequel les collégiens de Boulari entendent continuer à briller.