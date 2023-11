Aide aux vacances : jusqu’à 32 000 francs par enfant délivrés par la ville de Nouméa

À quelques semaines des grandes vacances, la ville de Nouméa et son Centre communal d’action sociale (CCAS) lance sa campagne d’aide destinée aux enfants de 3 à 17 ans non boursiers. Ce dispositif, qui profite à près de 300 jeunes Nouméens chaque année, vient compléter celui de la province Sud, "Vacances pour tous", réservé aux enfants boursiers.

Critères de ressources

Délivrée sous la forme de bons nominatifs de 4 000 francs, l’aide peut atteindre jusqu’à 32 000 francs par enfant, soit huit bons à utiliser dans tous les centres de loisirs de la province Sud, avec ou sans hébergement, quelle que soit la période de vacances scolaires. Les bons sont délivrés selon des critères de ressources des parents. Ainsi, un formulaire est à compléter et des justificatifs (état civil de la famille, dernier avis d’imposition, justificatifs de domicile, justificatifs de garde en cas de séparation des parents) sont à fournir. Nouveauté cette année, les familles monoparentales en garde alternée peuvent choisir entre deux types de versement : répartis entre les deux parents ou attribués à un seul.

Par ailleurs, les plafonds pour profiter de l'aide ont été révisés cette année : les revenus ne peuvent pas excéder 5,4 millions de francs par an pour les couples et les familles monoparentales avec un ou deux enfants et 6,3 millions de francs par an pour les couples et les familles monoparentales avec trois enfants et plus (ainsi que les familles avec au moins un enfant porteur d'un handicap).

Les formulaires de demande sont disponibles sur le site internet de la ville, au CCAS (mairie annexe, 20 rue du Général Gallieni), à bord du Proxibus ou peuvent être demandés par mail à mairie.ccas@ville-noumea.nc