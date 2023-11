Salon funéraire : ce que change ce nouvel espace pour les familles

Une capacité de 100 personnes

En lieu et lace de l'ancien crématorium, fermé il y a trois ans, un salon funéraire a ouvert ses portes, le 19 juillet, au cimetière du 5e km. Avec ses 120 m2 et ses 100 places assises, ce nouvel espace aménagé par la ville de Nouméa répond à une demande de longue date des familles, explique Alan Boufenèche, directeur de la vie citoyenne. Jusqu'ici, huit salles de veillée, d'une capacité de seulement dix à vingt places, accueillaient les proches endeuillées avant la mise en terre ou la crémation du défunt. "Cela faisait souvent beaucoup de monde qui attendait à l'extérieur. Avec le salon funéraire, davantage de personnes pourront assister aux veillées et se recueillir", poursuit Alan Boufenèche. Le bâtiment dispose également de deux écrans extérieurs et de haut-parleurs pour permettre au plus grand nombre de suivre les veillées lorsque celles-ci réunissent plusieurs centaines de personnes.





Des cérémonies célébrées au funérarium

Outre les veillées, le nouveau salon funéraire pourra accueillir, contrairement aux salles actuelles, les cérémonies religieuses et laïques. "Les familles ne seront plus obligées de passer par la salle œcuménique", dévoile Alan Boufenèche. Les personnes officiant la cérémonie (diacre, curé, membre de la famille...) y rendront ainsi hommage au défunt, au terme de la veillée.

Un lieu à l'écart

Eloigné des autres bâtiments du cimetière, le funérarium devrait également offrir une plus grande intimité aux familles endeuillées. "C'était important pour certains proches d'être un peu plus isolés", explique le directeur de la vie citoyenne. Grande cérémonie de plusieurs centaines de personnes ou veillée confidentielle, le salon funéraire du 5e km "est ainsi vraiment adapté à tout le monde", fait remarquer Alan Boufenèche. Il est ouvert de 8 heures à 20 heures en journée complète ou de 8 heures à 13h30 et de 14h30 à 20 heures en demi-journée. La location se fait par l'intermédiaire des sociétés de pompes funèbres.