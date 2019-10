LIFOU. A la veille du week-end, deux classes de CM2 de l’école pilote de Wé se sont envolées, pour une semaine, à la découverte d’une autre île et d’une autre culture : le Vanuatu. L’occasion aussi de consolider les liens avec les correspondants et de participer au festival Kalexpo.Pour réaliser ce voyage, les maîtresses et les organisatrices, aidées de l’Association des parents d’élèves, ont fait preuve d’ingéniosité en multipliant, depuis plusieurs semaines, des activités destinées à récolter des fonds pour financer leur périple.