La Fête de ura anime Tawainedre...

MAré. Dans le sillage de la Fête de l’avocat, celle de ura, qui a eu lieu ce week-end, se construit petit à petit, avec l’aide de la mairie et de Destination Îles Loyauté. Pour sa quatrième édition une vingtaine de personnes ont été accueillies chez l’habitant. Cette organisation a pour objectif de faire connaître les produits locaux et de développer le tourisme.Malgré la pluie, les Maréens se sont joints à la fête pour se divertir et apprécier les danses et la musique.