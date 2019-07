Contes en musique à la médiathèque

Lifou. Pour célébrer les 20 ans de la Semaine sensibilisation à Internet, la médiathèque Löhna de Wé a organisé, mercredi après-midi, une lecture avec Isa Qala et Tregolë Sihaze à la guitare acoustique. Le club de lecture du Juvénat des Iles a ensuite procédé à une lecture à voix haute, une avant-première pour ces jeunes avant le Festival « LOL » qui se déroulera à Nouméa. En fin d’après-midi, a été projeté le court métrage L’Enfant du Wetr, réalisé par Isa Qala en collaboration avec les jeunes danseurs de la troupe Wetr Kreation et l’Association jeunesse informatique (Aji) de Luecila. Le public, petits et grands, a été ravi de cette après-midi récréative.

Photo M.G.