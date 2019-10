LIFOU. Plus de 250 élèves (enfants en situation de handicap et valides) se sont retrouvés au travers de 26 ateliers sportifs sur le site du complexe de Hnasse dans le cadre de la 13e édition des Mini-jeux de l’avenir. Une bien belle occasion de favoriser les échanges et contribuer à l’intégration de tous les élèves, sans distinction.