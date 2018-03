Lifou. Initialement prévue le 14 mars, la journée olympique de l’établissement scolaire de Hnaizianu a finalement eu lieu mercredi dernier. « A cause du cyclone Hola, nous avons dû reporter notre journée et ça tombe bien, car le soleil est au rendez-vous », a souligné le président du comité organisateur. Pendant la matinée, sept disciplines ont été disputées par les élèves, le personnel et les parents.