LIFOU. La tribu d’Hapetra a accueilli toutes les paroisses catholiques et protestantes de Lifou pendant ce week-end pascal. Des délégations de Maré, d’Ouvéa et de la Grande Terre ont également fait le déplacement. Un peu plus de trois mille fidèles ont participé à cette Kovasio 2019, dont le thème était la « coexistence ».