La mairie rénovée a ouvert ses portes

Lifou. Après douze mois de travaux de rénovation et de construction effectués par les entrepreneurs et les artisans locaux, la mairie a organisé des journées portes ouvertes pendant toute la semaine. La manifestation s’est faite sur le thème « Lifou d’hier et d’aujourd’hui », car « tout ce que nous héritons aujourd’hui est les fruits des sacrifices des hommes et des femmes d’hier », a souligné le maire, Robert Xowie.