LIFOU. L’association des femmes de la tribu de Hnathalo et les agriculteurs locaux ont organisé, ce week-end, l’édition 2019 de la Fête de la patate douce (kumala en drehu)sur le site de la paroisse catholique de Hnathalo.Toutes les productions agricoles étaient sur les stands mais l’élément pharede cet événement était bien sûr le plus représentéavec une tonne et demiede patates douces à la vente.