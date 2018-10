La science en fête à Drehu

LIFOU. Les mauvaises conditions météorologiques ont empêché 80 élèves des collèges et lycée de Drehu de se rendre à la fête de la science à Ouvéa. Qu’à cela ne tienne. Afin de valoriser le travail des élèves et des enseignants, la cour du collège Laura-Boula s’est transformée vendredi matin en cité de la science avec pas moins d’une vingtaine d’ateliers dont les thèmes étaient en grande partie orientés vers la sauvegarde de l’environnement et la protection de la santé.