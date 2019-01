Le centre de vacances de Tiéta en immersion à Easo

L e centre de vacances de Tiéta a organisé une semaine d’immersion dans la tribu d’Easo. Celle-ci a reçu cinquante enfants, âgés de huit à quinze ans, et leurs six animateurs, en provenance de Voh. Une opération rendue possible grâce à l’Association « Molipe-thipo-ma-vé, thuni » (vivre ensemble dans l’entraide). Les jeunes ont été accueillis en début d’après-midi par la population. Les enfants, bien fatigués à leur arrivée à la mission, étaient heureux de remettre les pieds à terre. La directrice, Elysa, était ravie et rassurée de constater qu’ils étaient tous bien arrivés, et en bonne santé, malgré une traversée assez mouvementée. « Le voyage s’est bien passé si ce n’est que nos enfants ne sont pas habitués à prendre le bateau, surtout pour ce genre de trajet. Certains ont été malades mais, maintenant, ils sont en forme et je crois qu’ils vont bien manger et vite oublier cette parenthèse maritime… » avait-elle expliqué. Effectivement, juste après la cérémonie d’accueil dans la maison