Le Comité des fêtes de Wetr clôt la saison des kermesses

LIFOU. La période des kermesses, dans le district du Wetr, a été clôturée, le week-end dernier, par celle de son Comité des fêtes. Ce dernier a mis en avant les jeunes pour l’animer et les encourager à pratiquer davantage de sports, notamment les plus populaires SUR l’île. Plus de quatre-vingt-dix enfants, de 8 à 16 ans,se sont ainsi affrontés au volley et au football, pendant, trois jours, sur les terrains du site Oukeinessö, à Wanaham.