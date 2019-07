Le haut-commissaire a commencé sa tournée d’adieu par les Loyauté

Dès son arrivée, un accueil particulier a été réservé à Thierry Lataste à la subdivision administrative des îles Loyauté avec la participation de la troupe de danse de la tribu de Wedrumel (district de Gaïtcha). Le haut-commissaire s’est ensuite entretenu avec Patrice Laroppe, commissaire délégué des Îles, et les agents administratifs. Contrairement aux us et coutumes, le haussaire ne s’est pas rendu à la grande chefferie de Hnathalo pour demander l’autorisation de fouler les terres de l’île mais à celle de Mou. Le grand chef Evanès Boula et des délégations des deux autres districts (Wetr et Gaïtcha) étaient présents, de même que Robert Xowie, le maire de Lifou, Jacques Lalié, le président de la province des îles Loyauté, et Neko Hnepeune, ancien président. Dans la grande case de la chefferie, des paroles et des gestes coutumiers ont été échangés avant de partager un moment sous le grand préau.

A l’issue de cette rencontre, William Ihage, directeur général de la Sodil (Société de développement de la province des îles Loyauté), a présenté à Thierry Lataste l’avancée des travaux du futur complexe hôtelier de grand standing Hilton Wadra Bay, à Mou. Une attention particulière a été portée sur la construction en cours d’une lagune de plusieurs bungalows. Devant l’hôtel de la Province des îles Loyauté, la troupe de danses de Wedrumel a enfin accueilli le haut-commissaire venu s’entretenir avec Jacques Lalié.

Demain, Thierry Lataste doit se rendre en province Nord, à Poindimié.