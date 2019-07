Les scolaires découvrent les énergies renouvelables

Lifou. Depuis le début du mois, l’antenne locale de la société Alizés Energie, qui assure les différentes études et le développement de projets en énergie renouvelable tels que l’éolien et le photovoltaïque, a ouvert ses portes aux scolaires. Et après les enfants de l’école primaire publique de Luecila, ce sont les élèves du juvénat des Îles du lycée polyvalent Willama-Haudra qui se sont rendus mercredi après-midi sur le site de LakonyI (Luecila) où se mêlent éolien et photovoltaïque.

Avec huit fermes photovoltaïques déjà présentes dans le paysage de Lifou et de nouveaux projets en cours, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 20 % de la production annuelle d'électricité à Lifou. Et devraient atteindre les 50 % courant 2020. Elles suscitent la curiosité et de nombreuses interrogations chez les scolaires amenés à travailler sur des projets EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires) dont le thème porte sur les énergies renouvelables.

Des élèves très curieux

Mercredi dernier, les lycéens se sont lancés dans le vif du sujet avec des questions précises sur le fonctionnement, le coût et la production des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. A présent, ils vont pouvoir retranscrire les informations recueillies, à commencer par les avantages et les inconvénients des énergies renouvelables.

Aussi bien les élèves du primaire que leurs aînés du lycée se sont montrés très curieux et très intéressés par le développement de ce type d’énergies qui est amené à réduire la part des énergies fossiles.