Toutes les richesses des Iles réunies

LIFOU. L’édition 2019 de la Foire des îles Loyauté s’est déroulée de vendredi à hier, sur le site de Wagejen, à Drueulu. Outre les habitants des Iles, de nombreux exposants de Nouméa, de Canala et de Houaïlou étaient présents à cette manifestation agricole, culturelle et artisanale qui a drainé plus de trois mille visiteurs, dont 58 personnes qui ont bénéficié des forfaits proposés par le Gie Destination îles Loyauté.