Un nouveau pas pour l’enseignement supérieur

C’est une nouvelle page qui s’ouvre en termes d’enseignement supérieur et de recherche pour la province des Îles et pour l’Université de la Nouvelle-Calédonie. Hier, au centre de recherche Hnëxujia, à la tribu de Hnadro, a eu lieu la signature d’une convention de partenariat relative à la mise en place d’un Centre de recherche et de formation en langues et cultures kanak, en province des Îles. Une convention signée conjointement par le président de la province, Jacques Lalié, et le président de l’UNC, Gaël Lagadec.

Accompagnés de Suzy Bearune, de la Direction de recherche de l’équipe Lire et Eralo (deux équipes de recherche de l’UNC), les deux présidents et quelques élus de la province ont été accueillis par la troupe de Bua, de la tribu de Kejênyi. Un accueil suivi par les protocoles coutumiers devant le bâtiment orange surmonté d’une structure en forme de case du centre de recherche de Hnadro.

Cette convention de partenariat intervient après différentes conventions relatives à la structuration de la formation des formateurs et des enseignants en langues et cultures kanak signés entre l’UNC et le vice-rectorat.

Un enrichissement mutuel

Jacques Lalié a souligné « l’importance de cette signature, qui marque un pas de plus dans la mise en œuvre de la loi organique à l’échelle de la province des îles, et en particulier au niveau de l’enseignement et de l’adaptation des programmes aux réalités culturelles et linguistiques ».

Parallèlement, pour le président de l’Université, « il s’agit pour le centre Hnëxujia, la PIL et l’UNC de se rapprocher de façon structurelle pour un enrichissement mutuel ».

« L’Université ayant une reconnaissance académique européenne, l’idée est d’apporter une dynamique continue pour s’inscrire dans une démarche de qualité, avec un cahier des charges qui sera rédigé entre les trois institutions (à savoir l’UNC, la PIL et le vice-rectorat) », a ajouté Gaël Lagadec. « Pour la valorisation des langues et de la culture, des améliorations seront apportées chaque année. D’ailleurs un comité de gouvernance entre le président Lalié et moi-même fera également un bilan des progrès dans l’année et fixera le cap de l’année à venir. »

Cette signature, hier, au centre de Hnadro, a aussi été l’occasion pour le président de la province des Îles d’émettre son souhait de reconsidérer la situation administrative du responsable du centre Hnêxujia, Richard Waminya, docteur en science de l’éducation, spécialité ethno-mathématiques. En lui permettant d’exercer en qualité d’enseignant- chercheur ou de maître de conférences associé.

Pour Jacques Lalié, « cette reconsidération est une avancée qui permettrait au centre de recherche de Lifou d’être considéré comme un centre menant de véritables recherches et donc reconnu comme tel par la communauté scientifique. Ce qui augmenterait les chances de voir l’enseignement de la culture et des langues kanak dans les îles Loyauté, et ailleurs, se développer davantage. »