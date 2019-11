Lifou. L’amicale des tribus de Joj et Luengoni a organisé ce week-end sa première édition de la Fête de la plage, sur le site de Hukekep. En même temps, la troisième édition du triathlon Air Calédonie des îles Loyauté s’y est tenue avec plus d’une centaine de participants. De nombreux visiteurs ont fait le déplacement pour profiter des produits locaux, s’initier aux différentes activités sportives et écouter les concerts en soirée.