Une journée de fête au lycée des Îles

Lifou. La kermesse annuelle du lycée polyvalent Willama-Haudra de Luecila, organisée par le Groupement des parents d’élèves (GPE), s’est déroulée samedi. De nombreuses familles, des visiteurs des quatre coins de Drehu mais aussi des délégations de parents d’Ouvéa et de Maré, ont participé aux festivités. Elles ont débuté par les traditionnelles cérémonies coutumières sous le faré du lycée (photo). La journée a été rythmée par des tournois sportifs (football, volley-ball et jeux d’adresse), des ateliers bien-être et santé, des parties de bingo. Des stands de vente de poissons d’Ouvéa et de restauration étaient également présents. Ainsi que diverses animations musicales qui se sont succédé sur scène. Une belle kermesse mêlant partage et convivialité avec une forte implication des parents, notamment ceux des îles voisines. Photo Max Granados