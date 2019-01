Une journée de remerciement à Siloam

Lifou. Les jeunes de la tribu de Siloam ont organisé mercredi une journée récréative à la maison commune afin de clôturer les fêtes de fin d’année. Ils se sont ainsi mobilisés pour faire un geste de reconnaissance envers les parents et les grands-parents. Un débat a été organisé pendant la matinée sur la « déroute de la jeunesse ». L’après-midi a été consacré au sport et aux loisirs. Toutes les générations se sont mesurées au cricket traditionnel et au karaoké.