Vingt-huitième édition de la Coupe Yeiwene

LIFOU. Les finales de la 28e édition de la Coupe Yeiwene, résultat d’une étroite collaboration entre les comités sports et loisirs loyaltiens et les services de la province des îles Loyauté, se sont déroulées à Lifou, du 28 au 31 janvier, avec la participation de trois cent cinq jeunes de Maré, Ouvéa, Lifou et Thio. Les délégations de Canala et de la province Nord n’ont pu participer à ce grand événement sportif suite à des soucis d’ordre économique.