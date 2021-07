Le mythe du lézard et de l'oursin adapté

La première du spectacle Buyu ne lo a eu lieu, vendredi, à la tribu de Pénélo, pendant le Fête du wadrawa. Pour la troupe Roi So, cette comédie musicale est le fruit de plusieurs semaines de résidence. Elle tire son nom du mythe du lézard et de l'oursin, qui met la notion du secret et du sacré à l'honneur. « C'est une histoire qui raconte le peuplement de l'île, la fusion culturelle de l'homme et de la femme, de la terre et de la mer, réunis par l'igname », présente Wenic Bearune, comédien et metteur en scène.