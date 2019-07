Des collégiens de La Roche ont assouvi leur soif de lecture

L’objectif pour le professeur documentaliste Arnaud Biaujaud du collège de La Roche était de faire découvrir, vendredi, à un groupe d’élèves, le monde du livre à travers la rencontre d’auteurs via des ateliers et des dédicaces au Festival Lôl, à Nouméa.

« Ces élèves ont accès aux livres seulement par le CDI du collège et ils n’ont pas l’occasion de se rendre dans une librairie, inexistante à Maré, et encore moins de rencontrer des auteurs pour développer leur passion », assure Arnaud Biaujaud.

Encourager la curiosité

Grâce à l’accueil qui leur a été réservé par l’équipe du festival, l’alchimie a eu lieu. Le documentaliste du collège se rappelle l’enthousiasme des élèves lorsqu’ils ont rencontré les différents artistes, dont Dominique Berton, l’illustratrice d’Adrapo et de Wanioc. « Ça a été un moment de partage pour mes élèves. Ils ont pu voir en vrai la personne qui a fait les dessins du conte connu par tous les enfants de Maré. C’était émouvant aussi pour l’auteure parce que c’est son premier livre illustré. »

« J’ai vraiment aimé la journée et les nombreuses activités, ça vraiment été un moment de plaisir, un soulagement de savoir que je n’irai pas en cours », raconte Myriam, élève de cinquième.

Ces jeunes avaient été choisis par leur professeur parce qu’ils se rendent régulièrement au CDI pour découvrir de nouveaux livres. Encourager leur curiosité et récompenser leur plaisir de lire sont un moyen de renforcer leur lecture autonome et ainsi enrichir leur vocabulaire, leur expression verbale et leur compréhension du monde. En effet, comme le dit Arnaud Biaujaud, « même les élèves bon emprunteur peuvent avoir des soucis de lecture. L’important est de soutenir leur relation aux livres, en leur proposant des choses qu’ils aiment. »

Cette sortie bénéficie aussi à tous les collégiens parce qu’elle a permis de nouvelles acquisitions comme la collection complète de Mortelle Adèle, une bande dessinée humoristique de M. Tan et Diane Le Ceyer qui a conquis les jeunes lecteurs. « C’est l’histoire d’une fille pas très polie, pas très féminine qui, quand sa chambre a été peinte en rose, perd la boule », résume Myriam.

De retour au collège ils devront réaliser des exposés. Ils seront, pour un temps, les ambassadeurs de la lecture, à l’instar de Théotime, un 5e passionné depuis toujours : « Quand tu lis, il faut t’amuser ! » « Les livres c’est comme ton monde. Un monde que tu peux créer, recréer et qui peut durer toute la vie, c’est ton monde à toi, un moment de liberté », assure le collégien.