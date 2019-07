La 9e édition du Seofip se prépare

Maré. La 9e édition du Salon de l’emploi, de l’orientation, de la formation et de l’insertion professionnelle aura lieu, demain jeudi, sur la plage de Yejele, de 8 heures à 14 h 30.

Les organisateurs ont choisi un lieu attractif pour attirer la population. Des circuits en bus ont été mis en place pour faciliter les déplacements vers le site du salon. Les horaires ont été affichés dans les tribus et devant les magasins.

Tous les habitants de Maré sont invités et encouragés à venir s’informer durant cette journée, que ce soient les étudiants et leurs parents sur les lycées et les filières de formation, les personnes sans emploi inscrites ou non pour les offres d’emploi ou l’insertion, les salariés et les entrepreneurs sur les aides aux microprojets.

« Le Seofip est un moyen de présenter au public, surtout aux jeunes, tous les dispositifs qui existent en Nouvelle-Calédonie pour les aider à s’orienter, à trouver un emploi et à se former », souligne Antoine Bearune, coordinateur de l’Epefip. C’est pourquoi plus de cinquante acteurs calédoniens feront le déplacement pour échanger et répondre aux questions des visiteurs. A partir de 9 heures, des témoignages et des discours sont prévus.