La Monique toujours dans les mémoires

Maré. Soixante-cinq ans après le naufrage du caboteur la Monique, et quarante ans après la première cérémonie commémorative, la commune a une nouvelle fois rendu hommage à la mémoire des disparus et aux familles touchées par le drame. Projections, témoignages, dépôt de gerbes, spectacles par les scolaires, repas, café-concert… ont rythmé le centre de Tadine, lundi et mardi.