La nouvelle mairie de Maré enfin inaugurée

ÎLES. La mairie a inauguré, hier, ses nouveaux bâtiments, à Tadine, dans une ambiance familiale. L’ancienne construction, qui datait de 1989, n’était plus aux normes électriques et informatiques, ce qui ne permettait pas un bon fonctionnement des services. Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales et le maître d’ouvrage Jean-Marc Thihmana de MMW architecture, qui ont su relever le défi.