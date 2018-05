La saison des cross des écoles a commencé

Maré. Près de 120 élèves des écoles d’Atha, maternelle et primaire, se sont donné rendez-vous mercredi pour le cross annuel de Cocokat. Un projet pédagogique décliné pour chacun des trois cycles avec en ligne de mire l’acquisition de compétences en langue, en éducation civique et en expression corporelle. Un rassemblement entre rires et apprentissages qui plaît beaucoup chaque année. « Car l’important est de participer », comme a aimé à le répéter le directeur.