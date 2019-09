Le club de rugby Noresa est né

MARÉ. Le premier club de rugby de l’île a commencé son histoire samedi au stade de La Roche. Ses membres fondateurs, François Wybo, professeur d’EPS au collège de La Roche, et le grand chef de La Roche, Hyppolyte Sinewami Htamumu, joueur et passionné de rugby, ont transformé l’essai en réunissant autour d’eux soixante-sept enfants et une quinzaine d’adultes pour participer à la création du club.