Le miel ne fait pas (encore) recette...

Maré. Du vendredi 13 au dimanche 15 avril, la tribu de Wakoné a accueilli la troisième édition de la fête du miel. Cette année encore, exposants et visiteurs semblent avoir boudé l’organisation pourtant portée avec dynamisme par son organisatrice Nana. « Je suis quand même satisfaite. On commence à faire du bruit », a-t-elle dit avec optimisme. Malgré des débuts timides, gros plan sur un produit de qualité, porté avec passion et détermination.