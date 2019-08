Les collégiens de Tadine formés aux gestes qui sauvent

MARÉ. Au collège de Tadine, les élèves de quatrième ont suivi, cette semaine, la formation de prévention et secours de niveau 1. Dans une ambiance à la fois sérieuse et ludique, trois pompiers de la caserne de Tadine ont instruit les jeunes sur les gestes et les attitudes à tenir face à des situations de la vie quotidienne : alerte tsunami, brûlure, perte de connaissance, étouffement, arrêt cardiaque… Les collégiens se sont entraînés à la libération des voies aériennes (LVA). Ce sont les gestes à effectuer lorsqu’une personne s’étouffe mais qui est encore consciente (à gauche sur la photo). Le formateur (à droite) a aussi effectué une démonstration de la position latérale de sécurité.

Après sept heures d’ateliers pédagogiques, chaque élève a reçu un certificat de compétence. Cette formation sera également suivie par les collégiens de La Roche, à la fin du mois. Cette action a été mise en place à l’initiative des établissements pour accompagner les élèves dans leur parcours citoyen.

Photos M.D.