Un marché a réuni les femmes de Nengone

MARÉ. Vendredi 19 octobre, le marché de La Roche a accueilli tous les producteurs de l’île pour une nouvelle opération tournée vers la valorisation des femmes et de leur savoir-faire. Fruits et légumes, confitures, achards, miel, pain marmite mais aussi couronnes, paniers tressés et robes. Une volonté très clairement affichée de la province des Îles de promouvoir la place d’une actrice économique incontournable.