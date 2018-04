Maré. L’équipe du centre culturel provincial Yeiwene-Yeiwene a accueilli, jeudi, les résidents de l’île pour un voyage aux quatre coins du globe. Avec le soutien d’intervenants et des associations Tapene et Baha’ie, ils ont pu (re)découvrir les pratiques culturelles traditionnelles d’ici et d’ailleurs. Une première journée qui a lancé l’année culturelle en pays nengone.