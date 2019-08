Une marche en mémoire des morts d’août 2011

Pour la première fois une marche a été organisée, à l’occasion du huitième anniversaire du drame d’août 2011. Des membres du district de Guahma se sont retrouvés dans la matinée sur le stade de Tadurehmu afin de commémorer les événements tragiques de 2011. Une marche blanche a ensuite eu lieu en direction de la gendarmerie de Tadine. Le district de La Roche a également organisé une cérémonie de son côté. Le 6 août 2011, quatre jeunes de Maré avaient été tués par arme à feu lors des affrontements entre des habitants du district de Guahma et ceux du district de La Roche. Trente personnes avaient également été blessées lors de la fusillade, des commerces et des véhicules avaient été incendiés. La raison de ces affrontements était à l’origine liée à la politique tarifaire de la compagnie Aircal et à des conflits fonciers. Photo DR