Les églises d’Ouvéa réunies pour la Pentecôte

ILES. Plus de 500 personnes étaient réunies en fin de semaine dernière à Wadrilla pour la traditionnelle convention de la Pentecôte organisée à Ouvéa par l'Eglise protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie (EPKNC). Les délégations de toute l'île, ainsi que celles de la tribu de Xodré (Lifou), de Bourail et de Népou ont été accueillies vendredi. En plus des protestants, des représentants des Eglises catholique et libre ont participé au rassemblement.