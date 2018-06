Ouvéa. C’est au cœur de la tribu de Héo que la Fête du lagon s’est déroulée le week-end dernier. Fière de son inscription au patrimoine de l’Unesco il y a dix ans, celle-ci a misé sur des activités nature et nautiques, et sur la sensibilisation des résidents et des visiteurs à une nécessaire protection de l’environnement.